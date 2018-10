Ziraldo melhora e começa a fazer tratamento fisioterápico

Melhora o estado de saúde do cartunista e escritor Ziraldo, de 85 anos, internado há uma semana no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. O cartunista foi hospitalizado após um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico. No último domingo (30), ele foi transferido para a unidade semi-intensiva e, nesta quarta-feira (3), começou a ser submetido a tratamento de fisioterapia.

Boletim médico divulgado hoje diz que o paciente apresentou boa evolução clínica e já recebe intensificação no tratamento fisioterápico. “Seu estado de saúde segue estável”, diz o texto. Nas redes sociais, o Menino Maluquinho, mais conhecido personagem criado pelo cartunista, lançou a corrente “Melhora Ziraldo”.

Criado nos anos 1980, o personagem deu origem a livro infantil campeão de vendas e a filme de grande sucesso nos cinemas do país. O livro foi traduzido para o inglês, o espanhol, o basco, o alemão e o italiano e teve adaptações para o cinema, teatro e televisão.

Fonte: Agência Brasil