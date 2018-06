Zico rebate comentário de Romário: ‘Precisam respeitar minha história na Seleção’

(Foto: reprodução/ Facebook) Zico

Leia maisBruna Marquezine sobre fake news: ‘Já engravidei umas quatro ou …Hollywood: Bob Marley ganhará sua 1ª cinebiografia

Recentemente, Romário deu uma entrevista ao canal Desimpedidos, do Youtube, afirmando que foi mais importante do que Zico para a Seleção Brasileira. “Zico é o maior jogador que eu vi jogar com a camisa de um clube. Não tem igual. Mas a geração do Zico acabou não trazendo para nós títulos importantes com a Seleção. Nesse sentido tenho uma importância maior para o futebol brasileiro do que o Zico”, disse.

Óbvio que o comentário de Romário não pegou bem. Em resposta, Zico falou ao El País: “Eu não entendo por que ‘jogador de clube’. O Romário ganhou uma Copa do Mundo. É diferente. Mas eu não faço distinção entre jogador de clube e de seleção. Pô, eu também fui jogador de Seleção, conquistei coisas com a Seleção. Disputei três Copas do Mundo. Quem é o terceiro maior artilheiro da seleção? Quem é o único que disputa a artilharia e não jogava de atacante como eles? Então, que história é essa de ‘jogador de clube’?”.

Zico continuou: “Eu perdi um jogo oficial com a Seleção Brasileira (contra a Itália, em 1982). Um! Um! Que jogador de clube é esse? É injusto quando falam que fui só jogador de clube. Não ganhei Copa, mas as pessoas precisam respeitar minha história na Seleção”.

“O que importa é tua carreira. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Não troco uma Taça Guanabara que ganhei com o Flamengo pela Copa do Mundo.Vai falar o que do Messi e Cristiano Ronaldo? E aí? Estou em boa companhia, não? Eles não deixam de ser os craques que são porque não ganharam Copa do Mundo”, finalizou o Galinho.

Fonte: Vírgula UOL