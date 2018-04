Zezé Di Camargo revela lugar inusitado que fez amor com Graciele Lacerda

Matheus e Zezé

Leia mais’Entrei sabendo que você tem que se reinventar’, diz Thaynara OGSusana Vieira aparece morena: ‘Fiquei Louca, cansei de ser loira’

Zezé Di Camargo participou do quadro Eu Nunca no canal do youtuber Mattheus Mazzafera e revelou várias intimidades e até histórias do início da carreira.

O cantor, dupla de Luciano, revelou o local mais inusitado que já fez sexo com Gracielle Lacerda, sua noiva. “Esses tempos atrás saí com a Gracielle e a gente inventou de fazer no capô do carro. Fomos na garagem… Ficam as digitais”, contou.

Além disso, contou também que já transou com a noiva na praia. “Foi diferente. Estava gravando um comercial em João Pessoa. Ela ia me encontrar, fazia uma semana que não a via. Não aguentei esperar. No intervalo dei uma fugida. Pedi pra maquiadora vigiar. Eu não passei vontade”, disse.

Zezé lembrou também de quando era menor de idade e trabalhava em um bordel em Goiânia. “Tinha que tocar, porque tinha que ganhar dinheiro. Chegava o juizado de menores e eu me escondia dentro do banheiro das mulheres. Teve uma puta que se apaixonou por mim e eu perdi o emprego”, contou.

Fonte: Vírgula UOL