Zezé Di Camargo reafirma posição sobre caso Marielle: “estão usando de palanque”

Reprodução/Facebook Zezé Di Camargo

Leia maisFã tatua nomes de Zezé di Camargo e Graciele no braço e deixa …Zezé Di Camargo fica preso em enchente e é salvo por bombeiros em …

Zezé Di Camargo e Luciano participaram do quadro Ding Dong do Domingão do Faustão, no último domingo (25).

O cantor sertanejo foi questionado sobre polêmicas na internet e Faustão questionou o post feito por Zezé após a morte da veradora Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro este mês.

“Não importa se você concorda ou não com a ideologia dela. Que democracia é essa? O mínimo que você precisa é segurança de ir e vir”, começou.

Zezé disse que copiou o texto que postou da internet. “Foi publicado na época da morte. Na verdade, nem cito o nome da Marielle. Nunca seria ignorante ou desprezível de ignorar uma morte. O que quis mostrar ali é que por trás da morte da Marielle eda Marielle estavam usando aquilo como um palanque político”, disse.

“É a minha opinião. Feio pra mim é um artista que fica em cima do muro pra agradar todo mundo. Eu gosto de contestar o óbvio”, finalizou.

Fonte: Vírgula UOL