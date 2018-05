“Zebrinha”, “princesa” e “maravilhosa”: Neymar está amando as fotos de Bruna Marquezine em Cannes

Bruna Marquezine

Leia maisFã chora ao conseguir tirar selfie com Silvio Santos após três …Robert Downey Jr. ganhou US$ 8 milhões por cena de oito minutos

Neymar Jr. está marcando presença nas curtidas das fotos de Bruna Marquezine em Cannes. A atriz está arrasando na beleza e nos looks durante sua passagem pela cidade francesa e o namorado está acompanhando tudinho pela web.

Durante um almoço da Chopard, Bruna usou um look listrado. Neymar não perdeu a chance de comentar: “Zebrinha mais linda”. Quando não apenas curte, deixa corações e emoticons apaixonados para delírio dos fãs.

Bruna Marquezine

Em outra imagem, Bruna aparece com um longo vestido de poás da Philosophy, durante o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes. “Minha princesa maravilhosa”, afirmou na legenda o jogador do PSG, que ganhou coro de famosas como Sabrina Sato e Marina Ruy Barbosa.

De tão musa que Bruna desfilou por Cannes, até Hugo Gloss brincou que iria entrar na concorrência. “Acho que vou virar hétero. Perdeu, @neymarjr”, escreveu.

Fonte: Vírgula UOL