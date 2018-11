Zayn Malik diz que não se considera mais muçulmano: “Não quero ser definido por uma religião”

Zayn Malik

Zayn Malik concedeu uma entrevista à revista Vogue e afirmou que não se considera mais muçulmano. O cantor, ex-One Direction, explicou que, apesar disso, ainda se identifica com a cultura islâmica.

“Fui criado na fé islâmica, então, ela sempre estará comigo e me identifico muito com a cultura. Mas eu sou apenas eu, não quero ser definido por uma religião ou uma formação cultural”, afirmou.

Zayn ainda disse: “Eu não acredito que você precise comer uma certa carne que foi rezada de uma certa maneira. Eu não acredito que você precise ler uma oração em um determinado idioma cinco vezes por dia”.

O pai de Zayn tem origem paquistanesa e a mãe e a irmã do cantor são convertidas ao Islã.

Fonte: Vírgula UOL