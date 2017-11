O procurador de Justiça Paulo Prado negou o pedido do governador Pedro Taques (PSDB) que solicitava a suspeição do promotor de Justiça Mauro Zaque em investigações que tivesse como alvo os secretários do governo do Estado. Em sua decisão, Paulo Prado disse que o governador não tem legitimidade para pedir a suspeição do promotor. Segundo ele, isso só poderia ser feito pelos secretários investigados.