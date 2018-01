Zakk Wylde, guitarrista de Ozzy Osbourne, está com ‘doença grave’ e adia turnê

(Foto: divulgação) Ozzy Osbourne e Zakk Wylde

Leia maisDemais! Ozzy Osbourne canta ‘Bark At The Moon’ durante eclipse …Ozzy Osbourne fará turnê de despedida e passará pela América do …

O músico Zakk Wylde, do Black Label Society e também conhecido como guitarrista da banda de Ozzy Osbourne, está com uma ‘doença grave’, informa o site Blabbermouth.

Até o momento não foi divulgado qual é a ‘doença grave’ e nem o estado atual de Wylde, mas o Black Label Sociey adiou a turnê atual até julho por preocupação com a saúde do guitarrista. A banda lançará o novo álbum, Grimmest Hits, no dia 19 de janeiro, e representantes da gravadora Spinefarm Records, do grupo Universal, não sabem ainda se ele terá condições de conduzir a turnê de divulgação que acontecerá após o lançamento.

Vale ressaltar que Wylde voltou a tocar com Ozzy Osbourne recentemente e virá com o madman para quatro shows no Brasil em maio deste ano, passando por São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Vamos torcer para que ele melhore até la. Oremos!

Zakk Wylde

1 de 15

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Zakk Wylde

Zakk Wylde

Créditos: Getty Images

Mais galerias

Música

Jonghyun, integrante do grupo de k-pop SHINee

Música

10 discos de 2017 que você precisa ouvir

Música

Arcade Fire em São Paulo – 2017

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL