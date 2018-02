Youtuber Whindersson Nunes e filho de Tiririca posam sem roupa em jatinho

(Foto: reprodução/Instagram) Whindersson Nunes e Tirullipa

O famoso youtuber Whindersson Nunes e Tirullipa, filho de Tiririca, postaram uma foto inusitada nesta quinta-feira: os dois aparecem conversando em um jatinho e estão totalmente nus. Isso mesmo, 100% pelados!

“Diga com quem tu andas que eu te digo se vou junto ou não”, escreveu Nunes no post em seu Instagram. A imagem é uma brincadeira referente à sua despedida de solteiro, pois na próxima quarta-feira, 28, ele segue para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, onde se casará com a cantora Luiza Sonza.

Segundo informa a Veja SP, Neymar, Bruna Marquezine e Tatá Werneck estão na lista de convidados da festa de casamento.

Fraco não o garoto! Veja o post:

(Foto: reprodução/Instagram)

Fonte: Vírgula UOL