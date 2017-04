Youtuber mostra 5 dicas caseiras para dar efeito profissional em fotos e filmagens

Fotografia não é feita só de técnica e equipamentos caros. Coloque criatividade nessa equação também. O youtuber sul-africano Sheldon Evans fez um vídeo em seu canal mostrando cinco dias caseiras para você conseguir alguns efeitos profissionais com itens que você pode encontrar largado em qualquer gaveta.

1. Saco plástico como softbox – Iluminação contínua pode ser cara e o flash embutido das câmeras nem sempre rende o resultado esperado para amadores e entusiastas. Usando um simples saco de supermercado para cobrir o flash, você pode deixar a luz mais difusa e suave, ideal para fazer um retrato.

2. Slider ou toalha? – Slider é um equipamento profissional – e caro! – para quem quer dar um movimento panorâmico nas suas filmagens. Sheldon mostrou em seu vídeo como você pode reproduzir esse efeito usando apenas uma toalha e uma superfície plana.

3. Efeito de luz desfocada – Este é um dos efeitos mais buscados por entusiastas de fotografia. No entanto, para conseguir um resultado satisfatório de bokeh, você precisa procurar a iluminação ideal e ter uma lente que possua uma abertura grande, fator que geralmente a deixa muito mais cara que as opções amadoras. Buscando pela palavra “bokeh” no Google, Evans reproduz o efeito usando apenas a tela do computador. Embora seja meio “tosco”, dá pra enganar bem!

4. Caixinha de CD para criar flare – Flare é um fenômeno que acontece com raios cruzados que interferem na imagem. Quando usados de forma criativa, causam um belo efeito brincando com a incidência da luz na lente. O youtuber brincou com uma caixinha de CD para reproduzir esse efeito de forma controlada.

5. Efeito de filme queimado – Quem curte fotografia retrô gosta de relembrar dos filmes queimados nas laterais até com filtros do Instagram. Posicionando um palito de fósforo queimando nas laterais da lente – CUIDADO PRA NÃO SE QUEIMAR! -, câmera faz uma leitura do fogo simulando esse efeito muito legal.

Para assistir ao vídeo de Sheldon Evans, clique aqui.

Fonte: Vírgula UOL