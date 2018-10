YouTube sai do ar na noite desta terça; site tenta resolver problema

O YouTube saiu do ar ou apresentou instabilidade na noite de hoje no Brasil e em diversos países segundo relatos publicados na página do Facebook do site nesta terça-feira. Há relatos de brasileiros, norte-americanos, australianos, marroquinos, entre outros.

Em nota publicada no Facebook, o YouTube agradeceu os usuários pelos relatos da falha nos sites YouTube, YouTube TV, YouTube Music e YouTube Kids e informou que uma equipe da empresa está trabalhando para resolver o problema. “ Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar e vamos mantê-los atualizados”, concluiu a nota.

Fonte: Agência Brasil