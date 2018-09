Xuxa homenageia fã que morreu após encontrá-la em aeroporto na Argentina

Hernan Mondragon, fã de Xuxa, morreu após se emocionar demais ao encontrar com a apresentadora. Segundo homenagem postada por Xuxa em seu Instagram, o jovem passou mal ainda no aeroporto de Buenos Aires, na Argentina, e não resistiu.

Leia maisPrefeita bisavó mata jacaré que comeu seu pônei

“Quando eu deixei de fazer o programa na Argentina eu fiquei dias com a carinha de Hernan Mondragon na minha cabeça… sempre que me via era emoção pura. Hoje, na chegada do aeroporto, ele se emocionou tanto que passou mal e inacreditavelmente se foi. É meu seguidor, meu fã e amigo, virou anjo … meu coração está apertado por não poder fazer nada pra tê-lo ao meu lado, desculpe. Voy te guardar en mi alma”, escreveu Xuxa.

A assessoria de Xuxa disse que Hernan sofria de problemas cardíacos e que a equipe da apresentadora está cuidado do velório.

Fonte: Vírgula UOL