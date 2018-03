Xanax: a droga que está transformando jovens em zumbis

Medicamento é comprado de forma ilegal no Reino Unido

Milhares de adolescentes e jovens estão se transformando em “zumbis” após usarem o tranquilizante Xanax, segundo o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS). A droga é ingerida em festas de forma recreativa ou por pessoas que querem controlar estresse e ansiedade. Entre os problemas levantados pelo NHS, estão perda de memória, apagões e mudanças de personalidade. Existem registros de crises de ansiedade, ataques de pânico e alucinações. As informações foram publicadas no Daily Mail.

Leia maisEminem sobre overdose: ‘Se tivesse ido para o hospital duas horas …Esmalte que muda de cor ajuda a previnir golpe do “boa noite …

De acordo com o político britânico Bambos Charalambous, o tranquilizante faz parte de uma cultura alternativa entre grupos de 13 a 24 anos. Xanax é uma droga proibida pelo NHS, mas pode ser facilmente adquirida online, em sites norte-americanos. A substância do medicamento, benzodiazepine, causa dependência.

Em janeiro, a polícia da Escócia emitiu um alerta após registrar mais de 20 mortes em decorrência do uso de Xanax. Mais de 1,5 milhões de pílulas foram vendidas no Reino Unido entre 2015 e 2017, segundo análise da BBC.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Como é viver com a depressão

Artista transforma transtornos mentais em lindas ilustrações

Créditos: Reprodução

Mais galerias

5 ‘fake news’ sobre chocolate

20 transformações incríveis

Lollapalooza: os chapéus do terceiro dia

Mais galerias

5 ‘fake news’ sobre chocolate

20 transformações incríveis

Lollapalooza: os chapéus do terceiro dia

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1242199’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL