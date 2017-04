Wlademir Dias-Pino cria obras especialmente para a itinerância em Cuiabá

Obras do artista Wlademir Dias-Pino que integram um projeto feito especialmente para a mostra farão da itinerância da 32ª Bienal de São Paulo, em Cuiabá, um evento ainda mais especial para os mato-grossenses. A Bienal abre as portas ao público no dia 15 de maio, no Palácio da Instrução.

O artista pretende, com a proposta, estabelecer um diálogo com a cidade com a qual tem uma forte relação. Dias-Pino apresentará novas obras da série Outdoors (2015-2017), constituída por placas com abstrações geométricas. Algumas das placas (quatro unidades) foram criadas a partir de estilos gráficos dos povos indígenas do Xingu, enquanto outras quatro placas são baseadas na bandeira do Estado do Mato Grosso, com a estrela amarela como símbolo do poder local.

A Bienal termina em 09 de julho, mas as placas de Dias-Pino estarão dispostas em diversos pontos da área externa do Palácio da Instrução até o final do ano, em comemoração aos 300 anos de Cuiabá.

Em São Paulo, a série Outdoors foi representada por placas com abstrações geométricas produzidas a partir de paisagens, entre elementos arquitetônicos e hábitos sociais. As placas ficaram dispostas em diversos pontos do Parque Ibirapuera.

Wlademir Dias-Pino é artista, poeta, desenhador gráfico, vitrinista. Nascido no Rio de Janeiro, ele migrou ainda criança para Cuiabá, onde fundou um movimento pioneiro de poesia experimental na década de 40. Ao longo das décadas de 1950 e 60, participou da fundação dos movimentos Poema¿/¿Processo e Intensivismo. Ao propor uma leitura do mundo a partir das imagens, sua prática desafia a relação entre imagem e linguagem.

Em 2015, durante a realização do evento Setembro Freire, também com apoio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), o artista foi homenageado pelo governador Pedro Taques.

A mostra

A 32ª Bienal renova a parceria institucional entre a Fundação Bienal de São Paulo e a SEC. Em 2015, na 31ª edição, o Palácio da Instrução (revitalizado especialmente para a exposição) recebeu 8.900 visitantes.

Entre os dias e 15 de maio e 09 de julho de 2017, as itinerâncias da 32ª Bienal de São Paulo chegam a Cuiabá. O recorte de obras pensado para o Palácio da Instrução terá trabalhos de Bárbara Wagner (Brasil), Carolina Caycedo (Colômbia), Charlotte Johannesson (Suécia), Dalton Paula (Brasil), Ebony G. Patterson (Jamaica), Eduardo Navarro (Argentina), Felipe Mujica (Chile), Francis Alÿs (Bélgica), Gilvan Samico (Brasil), Gu¨nes¸ Terkol (Turquia), Jonathas de Andrade (Brasil), Mmakgabo Helen Sebidi (África do Sul), Pierre Huyghe (França), Rachel Rose (Estados Unidos), Vídeo nas Aldeias (Brasil) e Wilma Martins (Brasil).

Intitulada Incerteza Viva (Live Uncertainty), a 32ª Bienal tem como eixo central a noção de incerteza, a fim de refletir sobre atuais condições da vida em tempos de mudança contínua e sobre as estratégias oferecidas pela arte contemporânea para acolher ou habitar incertezas. A exposição se propõe a traçar pensamentos cosmológicos, inteligência ambiental e coletiva, assim como ecologias naturais e sistêmicas. A mostra foi concebida em torno das obras de 81 artistas e coletivos sob curadoria de Jochen Volz e dos cocuradores Gabi Ngcobo (África do Sul), Júlia Rebouças (Brasil), Lars Bang Larsen (Dinamarca) e Sofía Olascoaga (México).

A 32ª edição da Bienal, que recebeu 900 mil visitantes em 2016, terá recortes exibidos em cidades no Brasil e no exterior em 2017. Seleções de obras viajam às cidades de Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), São José dos Campos (SP), Cuiabá (MT), São José do Rio Preto (SP), Ribeirão Preto (SP), Garanhuns (PE), Palmas (TO), Santos (SP), Itajaí (SC) e Fortaleza (CE). Itinerâncias internacionais já estão confirmadas na Colômbia e em Portugal.