Witzel lamenta mortes em deslizamento de terra em Niterói

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, lamentou, em nota, as mortes decorrentes do deslizamento de terra hoje (10) em Niterói, região metropolitana do estado.

“[Ele] recebeu com pesar a informação do falecimento de três pessoas na Comunidade da Boa Esperança, em Niterói, em virtude do deslizamento de terra, por causa das chuvas”, informa o texto. Witzel se solidarizou com as famílias e amigos das vítimas.

Atendimento

O Hospital Estadual Azevedo Lima, no bairro do Fonseca, em Niterói recebeu seis vítimas do deslizamento de terra na comunidade Boa Esperança, em Piratininga, Niterói, região metropolitana do Rio.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde entre as pessoas atendidas estão duas crianças, uma em estado grave e outra estável. Também foram para o hospital quatro adultos, todos em estado estável, sendo que um já teve alta.

Uma outra vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, um adulto, que apresenta situação estável.

Fonte: Agência Brasil