Wilson x Marrafon

O clima no Palácio Paiaguás anda agitado por conta da indicação para uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A vaga que o Executivo for indicar está sendo disputada pelos secretários Wilson Santos (Cidades) e Marco Marrafon (Educação). Segundo informações, Wilson Santos teria o apoio da maioria dos deputados estaduais, entre eles, do presidente Eduardo Botelho (PSB), e de alguns secretários de Estado. Porém, o preferido do governador Pedro Taques (PSDB) seria Marrafon.