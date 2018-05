William Bonner imita espectador e todo mundo cai na risada

Quem acompanhava o William Bonner no Twitter sabe que o “Tio” tem uma veia piadista, geralmente escondida pelo semblante sério que ele adota no Jornal Nacional. Mas na edição desta segunda, 21, do programa, ele acabou deixando escapar o comediante que mora nele.

Um vídeo do projeto O Brasil Que Eu Quero acabou chamando a atenção do jornalista. Osmar Alves dos Santos, de Aragominas, no Tocatins, fez um apelo, digamos, emocionado, pedindo que os políticos tenham “vergonha na cara”. Bonner não se conteve e acabou imitando o telespectador ao chamar a previsão do tempo.

Assista:

#JN exibiu o melhor vídeo do Brasil que eu quero até agora pic.twitter.com/UhTx9CZWWu

— tulio (@tulio) 21 de maio de 2018

Fonte: Vírgula UOL