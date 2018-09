Will Smith salta de bungee jump no Grand Canyon para comemorar seus 50 anos

Em grande estilo, o ator Will Smith decidiu saltar de bungee jump para comemorar seu aniversário de 50 anos. Ele pulou de um helicóptero no Grand Canyon, nos Estados Unidos.

Na plateia, estavam sua esposa, Jada Pinkett Smith e os filhos Willow, Trey e Jaden. “Isto é a coisa mais linda que eu já vi na vida”, disse o ator durante o salto. E, completou: “nunca olhe para baixo”.

O salto foi exibido ao vivo no YouTube, na última terça-feira (25). Desde então, já tem quase 4,5 milhões de visualizações.

Fonte: Vírgula UOL