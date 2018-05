Will Smith revela que só fez ‘Um Maluco no Pedaço’ por estar cheio de dívidas

Agradeça por Will Smith ter sido um jovem ligeiramente irresponsável com dinheiro — se não fosse isso, nós nunca o teríamos como o Maluco do Pedaço!

O ator postou esta semana em sua conta no Youtube um vídeo em que conta a história de como se tornou o Fresh Prince of BelAir.

Will já tinha se estabelecido como rapper, usando o codinome de the Fresh Prince ao lado de Jeff Townes, o DJ Jazzy Jeff. O segundo álbum da dupla, He’s the DJ, I’m the Rapper, rendeu uma grana violenta pros dois — além de um Grammy, é claro. Porém Will não soube administrar as finanças, esqueceu de pagar o Imposto de Renda (aquele detalhe importante da vida adulta) e se viu com uma mão na frente e outra atrás depois de o terceiro álbum de DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, And in This Corner, ter sido um completo fiasco.

Incentivado por sua namorada a sair de casa e fazer alguma coisa, ele acabou conhecendo Benny Medina, que o chamou para um teste de uma série que ele e Quincy Jones estavam produzindo. Will não era um ator, mas precisava de dinheiro. ¯_(ツ)_/¯

Quincy deu 10 minutos para Will decorar o roteiro e apresentar a cena. Por livre e espontânea pressão do produtor, nosso rapper improvisou tudo e, no mesmo dia, já estava com o contrato assinado. O resto é história, né?

Assista ao vídeo em que Will conta toda a história, em inglês:



