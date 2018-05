Will Smith e Nicky Jam irão gravar a música oficial da Copa do Mundo

Will Smith e Nicky Jam

Will Smith e Nicky Jam devem ser os intérpretes da música oficial da Copa do Mundo da Rússia deste ano, informou a revista Billboard.

A música deve ser lançada na próxima sexta-feira (25) e contará ainda com a participação da cantora israelense Era Istrefi. A produção será de Diplo.

Ainda de acordo com a Billboard, o empresário de Nicky Jam, Juan Diego Medina, contou que Nicky e Will Smith estavam em Budapeste fazendo os últimos retoques da música.

Vem hino por aí, será?!





Fonte: Vírgula UOL