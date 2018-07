Will Smith e Jada Pinkett Smith não se tratam mais como marido e mulher

Will Smith e Jada Pinkett

Leia mais’Diversidade é ponto de virada da minha geração’, diz Julia …Três caçadores são devorados por leões na África do Sul

Muito já se falou sobre o casamento de Will Smith e Jada Pinkett Smith, nem dá mais para contar as vezes que os dois foram separados pelos tabloides. A real é que eles seguem juntos ano após ano!

Em entrevista a um podcast do Tidal, Will revelou que ele e Jada não se chamam mais de marido e mulher. “Nós nem mesmo dizemos que somos casados mais. Nos referimos um ao outro como parceiros de vida, que é quando você atinge um estágio em que entende que você está com alguém pelo resto da sua vida”, disse.

“Não há nenhuma quebra de contrato. Não há nada que ela possa fazer, definitivamente. Nunca houve um rompimento. Ela só é meu suporte até o último dos meus dias e é muito bom sentir isso”, completou.

Fonte: Vírgula UOL