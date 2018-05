Whitney Houston foi abusada por prima, afirma documentário

Um novo filme sobre Whitney Houston traz revelações chocantes sobre a vida da cantora americana. O documentário que leva o nome dela como título e foi dirigido por Kevin McDonald estreiou no Festival de Cannes nesta quinta, 17, e surpreendou o mundo ao afirmar que a estrela teria sido abusada sexualmente na infância por sua prima, a também cantora Dee Dee Warwick.

A narrativa sustenta, ainda, que Whitney nunca havia conseguido superar o trauma do abuso, e por isso ela se drogava. Ela foi encontrada morta em uma banheira em Beverly Hills em 2012, numa overdose de entorpecentes e medicamentos.

O nome de Dee Dee Warwick como molestadora de Whitney foi revelado por uma das entrevistas ao fim do documentário. Dee Dee era sobrinha de Cissy Houston, mãe de Whitney, e irmã de Dionne Warwick, com quem formou uma dupla no início da carreira. Whitney teria confessado a poucos amigos que havia sido vítima de abuso sexual.



