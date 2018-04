Whindersson vai perder 30 kg para viver ele mesmo no cinema

Whindersson. antes e depois

Leia maisWhindersson Nunes realiza sonho e compra mansão em São Paulo

O fenômeno do YouTube Whindersson Nunes anunciou que irá perder cerca de 30 kg para viver ele mesmo em um filme sobre a sua vida, em entrevista ao canal Vic View.

Após ficar mais de um ano no posto de canal brasileiro do YouTube com maior número de inscritos, no começo de fevereiro, Whindersson foi ultrapassado pelo canal do produtor de vídeos KondZilla.

Ao surgir em 2013, ele era bem mais magro. Whindersson contou no Twitter que está com 92 quilos.

Veja galeria com antes e depois de youtubers brasileiros:

PC Siqueira

Créditos: Reprodução

Camila Coelho

Créditos: Reprodução

Kéfera Buchmann, antes e depois

Créditos: Reprodução

Rezende Evil, antes e depois

Antes e depois de Felipe Neto

Whindersson Nunes

Créditos: Reprodução

Christian Figueiredo, antes e depois

Maju Trindade

Créditos: Reprodução

Daniele Noce

Créditos: Reprodução

Fabi Santina

Créditos: Reprodução

Júlio Cocielo antes

Créditos: Reprodução

Kéfera Buchmann antes

Créditos: Reprodução

Kéfera Buchmann depois

Créditos: Reprodução

Kéfera Buchmann depois

Créditos: Reprodução

Kéfera Buchmann depois

Créditos: Du Borsatto/Reprodução

Christian Figueiredo antes

Créditos: Reprodução

Christian Figueiredo depois

Créditos: Reprodução

Felipe Neto antes

Créditos: Reprodução

Rezende Evil depois

Créditos: Reprodução

Rezende Evil antes

Créditos: Reprodução

Kéfera Buchmann

Créditos: Reprodução

Rezende Evil antes

Créditos: Reprodução

