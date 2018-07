Whindersson Nunes relembra tweets do passado: “Nem gostava de gay”

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes falou sobre seu passado e relembrou que já teve vários tweets polêmicos e até preconceituosos.

“No passado já disse várias bostas. Eu nem gostava de gay e dizia que quem era gay não entrava no céu. E no meu casamento esse ano uma das madrinhas se chama Rafael, pra ver como as coisas mudam. Então, quem quiser procurar tweets”, disse.

“Pra quem quiser procurar tweet antigos meu é fácil. Vai na busca ali em cima boa: palavra from:whindersson Fiquem a vontade e se deleitem no monte de lixo que eu falava”, completou.

A história surge pouco tempo depois de Júlio Cocielo ter feito um comentário racista no Twitter. Ele teve vários tweets antigos cheios de preconceito revelados.



Fonte: Vírgula UOL