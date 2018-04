Whindersson Nunes realiza sonho e compra mansão em São Paulo

Whindersson Nunes

Whindersson Nunes, fênomeno brasileiro do Youtube, realizou um sonho de consumo: compra uma mansão em São Paulo.

Em entrevista à revista Quem, ele afirmou: “Já tenho casa e apartamento, mas não tinha uma aqui em São Paulo. Tenho para ir passar um dia em Teresina, em Fortaleza, mas queria mesmo uma casa para morar”.

“Vivia de aluguel aqui em um apartamento pequeno há um ano. Agora comprei uma casona mesmo para me sentir em casa, poder botar o meu carro na garagem e não ter ninguém para me incomodar. Já comprei mobiliada”, revelou.

O humorista, que já é dono de um jatinho particular no valor de R$ 1,2 milhão, contou também que está pronto para se apresentar na Ásia e na África com seu show de humor.

Fonte: Vírgula UOL