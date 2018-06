Whindersson Nunes paga passagem para fã com doença incurável fazer tratamento na Itália

Whindersson Nunes

Leia maisBruna Marquezine faz contagem regressiva de cenas para viagem à …Turistas transformam Monte Everest em lixão

Virou rotina fãs pedirem coisas para os famosos por meio das redes sociais. É um tal de pedir vestido emprestado, óculos para o filho, tênis. Enfim, os pedidos atendidos – ou não! – são muitos. Porém, a atitude do humorista Whindersson Nunes na última quarta-feira (20), chamou a atenção dos seguidores.

Uma fã que sofre de uma doença incurável pediu ajuda para comprar uma passagem para a Itália, onde há um tratamento gratuito. “Oi, Whindersson! Meu nome é Danieli Stochero, tenho 19 anos e sou do Rio Grande do Sul. Tenho uma doença chamada atrofia muscular espinhal. Essa doença não tem cura, mas felizmente tem tratamento”, explicou a jovem.

“No Brasil é absurdamente caro. Eu até poderia entrar na Justiça e pedir o remédio, mas corro o risco de ter o tratamento interrompido na metade. Fiquei sabendo que, na Itália, eles disponibilizam o remédio gratuitamente. Mas não tenho condições de pagar a passagem e me instalar lá. Então, gostaria de saber se você poderia me ajudar a pelo menos pagar a passagem para lá”, completou.

Whindersson não só respondeu, como também resolveu ajudar. “Nós arruma essas passagens agora, meu patrão! Olha o direct!”. Na cota de Daniele no Instagram, ela agradeceu a ajuda do youtuber. “Não tenho palavras para explicar o que estou sentindo agora. Só sei dizer muito obrigada! Whindersson, eu te agradeço do fundo do meu coração! Que Deus continue te iluminando e abençoando cada vez mais. Muito obrigada!”, afirmou.

Fonte: Vírgula UOL