Whindersson Nunes conta primeira coisa que comprou com dinheiro como Youtuber

Whindersson Nunes é hoje um dos maiores nomes do YouTube brasileiro e impressiona todo mundo com o seu humor. Mas antes de chegar a esse ponto, ele enfrentou muitas dificuldades ao lado dos pais no interior do Piauí, onde cresceu. No programa Tamanho Família, comandado por Márcio Garcia, em que esteve neste domingo (20), ele lembrou do momento em que as coisas começaram a mudar!

Acompanhado pelos pais, Hidelbrando e Valdenice, e pela esposa, Luísa Sonza, ele contou o que fez com o primeiro dinheiro que recebeu pelo seu trabalho na internet. “Era Dia dos Pais e eu falei: ‘Mãe, vamos dar uma televisão para o pai?’.”

“A gente tinha uma tv pequenininha, há 14 anos a mesma televisão em casa… Era aquela que quando quebra o botão tem que apertar com o lápis”, ele descreveu, fazendo todo mundo rir. “Não era um sonho dele, ganhar uma televisão”, Whindersson explica. “Mas só de você presentear uma pessoa que você gosta é gratificante”.

Ele merece <3

Fonte: Vírgula UOL