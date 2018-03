What So Not sobre Daniel Johns, do Silverchair, no Lollapalooza: ‘De qualquer jeito, ele estará lá’

(Foto: divulgação) Daniel Johns e Emoh Instead, do What So Not

Leia mais’Californication’, ‘Even Flow’, ‘Wonderwall’ e outros hits que …Atração do Lollapalooza, Alok confirma música com Anitta: ‘Ainda …

“Ele é realmente famoso aqui?”, pergunta o produtor Emoh Instead, do What So Not, sobre o amigo Daniel Johns, vocalista do Silverchair. “As pessoas não param de me escrever nas redes sociais dizendo: ‘Por favor, traga Daniel ao Brasil”, diz o australiano em exclusiva ao Virgula.

Os rumores sobre a vinda de Daniel ao país começaram por causa de um post em seu Instagram. No começo do mês, o frontman do Silverchair publicou uma foto com a legenda ‘Bye LA, see you soon Brasil (Tchau Los Angeles, vejo vocês em breve Brasil)’. Imediatamente, os fãs brasileiros associaram a mensagem com o What So Not, que se apresenta no Lollapalooza Brasil neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Daniel participa de três faixas do álbum Not All the Beautiful Things, do What So Not, lançado em 2018. São elas: Be OK Again, If You Only Knew e Same Mistakes. Ao ser questionado sobre a possível participação do músico famoso no show do Lolla, Emoh (que se chama Chris Emerson no RG) dá risada e faz mistério na resposta.

“Oh não, sério que ele fez isso? (falando sobre o post de Daniel). Talvez ele esteja brincando, mas eu não sei, só quem for ao show saberá de verdade”, diz Emoh seguido de outra risada misteriosa. “Mas quer saber, caso ele não apareça, tenho um grande amigo, produtor do vídeo ‘Be Ok Again’, que criou projeções para usarmos nos shows durante as músicas com Daniel. Ou seja, de qualquer forma ele estará lá e será incrível do mesmo jeito. Mas, quem sabe (mais risos)”.

Atualmente, Daniel Johns está prestes a lançar seu novo projeto musical, DREAMS, com Luke Steele do Empite of The Sun. O Silverchair segue parado por tempo indeterminado desde 2011.

Confira o post:

(Foto: reprodução/Instagram)

SERVIÇO:

Lollapalooza Brasil

Quando: 23, 25 e 25 de março

Onde: Autódromo de Interlagos, São Paulo

Ingressos: www.lollapaloozabr.com

Lollapalooza 2018

1 de 42

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Lana Del Rey

Lana Del Rey

Créditos: Divulgação

Pearl Jam

Créditos: Divulgação

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Divulgação

LCD Soundsystem

Créditos: Divulgação

The Killers

Créditos: Divulgação

Imagine Dragons

Créditos: Divulgação

Alok

Créditos: Divulgação

Mano Brown

Mano Brown

Créditos: Divulgação

Mallu Magalhães

Créditos: Divulgação

Tash Sultana

Créditos: Divulgação

Sofi Tukker

Créditos: Divulgação

Liniker e Os Caramelows

Liniker e Os Caramelows

Créditos: Divulgação

Lana Del Rey

Lana Del Rey

Créditos: Divulgação

LCD Soundsystem

Créditos: Divulgação

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Divulgação

Red Hot Chili Peppers

Créditos: Divulgação

Pearl Jam

Créditos: Divulgação

Imagine Dragons

Créditos: Divulgação

Alok

Créditos: Divulgação

The Killers

Créditos: Divulgação

Imagine Dragons

Créditos: Divulgação

Lana Del Rey

Créditos: Divulgação

Mano Brown

Mano Brown

Créditos: Gabriel Quintão/Virgula

Royal Blood

Créditos: Divulgação

Liniker e os Caramelows

Créditos: Divulgação

Deorro

Créditos: Divulgação

Tropkillaz

Créditos: Divulgação

Mac Demarco

Créditos: Divulgação

Anderson Paak

Créditos:

Alison Wonderland

Créditos: Divulgação

Dillon Francis

Créditos: Divulgação

Ventre

Créditos: Divulgação

Khalid

Créditos: Divulgação

Galantis

Créditos: Divulgação

Hardwell

Créditos: Divulgação

Metronomy

Créditos: Divulgação

Kygo

Créditos: Divulgação

Zara Larsson

Créditos: Divulgação

The Killers

Créditos: Divulgação

Mallu Magalhães

Créditos: Divulgação

Tash Sultana

Créditos: Divulgação

Pearl Jam

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Música

Lana Del Rey no Rio de Janeiro

Música

Preços dos cardápios do Lollapalooza

Música

Katy Perry e Bebe Rexha em São Paulo

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL