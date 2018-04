Wesley Safadão nunca quis ser cantor. Entenda:

Leia mais”Romance com Safadeza”: veja o clipe de nova música de Wesley …

Tem muita gente que sonha uma carreira nos palcos, cantando pra várias pessoas. E faz sentido imaginar que quem é bem sucedido como cantor ou em uma banda, sempre sonhou e se esforçou muito, né?

Não é o caso de Wesley Safadão.

Ele contou para Danilo Gentili no programa “The Noite” que, na verdade, o seu sonho era ser jogador de futebol. “Meu sonho era ser jogador de futebol. Até começar a cantar, eu comia com a bola, dormia com a bola”, ele lembrou. E também contou que só foi parar na música “meio que por acidente”. Incrível, né?

Fonte: Vírgula UOL