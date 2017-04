Wesley Safadão aparece de cabelo curto em gravação em Miami Beach para desespero da internet

Wesley Safadão está gravando o seu 5º DVD, “WS in Miami Beach”, que será lançado no início do próximo semestre e que já está dando o que falar. Não por causa das músicas, por conta do novo visual do cantor, que resolveu cortar o cabelo comprido, marca registrada de Safadão.

Safadão acredita que já estava na hora de “repaginar o visual”: “Quando comecei a cantar aos 14 anos, meu cabelo já estava comprido. Na época todos os cantores da região usavam os cabelos longos, era a moda e depois veio à fase do coque e foi ficando. Meu cabelo virou uma espécie de marca registrada. Quando o projeto de Miami começou eu sabia que estava entrando em uma nova etapa na minha vida e carreira, graças a Deus com tantas transformações chegou o momento da mudança”.

A internet ficou dividida:

o wesley safadão virou a dilma pic.twitter.com/DbeJ36Serg — Victro (@vciitro) April 15, 2017

Wesley Safadão a cara do David Brazil pic.twitter.com/rvWangwESk — Drinkingmyteaa (@poxxass) April 15, 2017

Wesley Safadão virou Wesley Safadinho com esse cabelo curto pic.twitter.com/cOiy2IF5Tx — FLAVIANA (@fla_ma_so) April 15, 2017

Safadao de cabelo cortado é estranhamente gato pic.twitter.com/r0LMvJnn21 — borges (@Paulinha_Cout) April 15, 2017

Tá a cara do Christian e Ralf https://t.co/6amDH4kCSM — Estéfani (@meinmadchen) April 15, 2017

Wesley Safadão de cabelo curto ficou mais lindo ainda

fui eu que pedi sim pic.twitter.com/7RJv4fTDx9 — Nicole ✠ (@httharmocc) April 15, 2017

Safadao cortou o cabelo pic.twitter.com/tqOS7erZdR — Alexia (@eailexia) April 15, 2017

E vocês? O que acharam?

