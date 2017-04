Web está chocada com Abel eliminado do ‘MasterChef’ por não entregar 2º prato

Abel Chang foi eliminado de uma forma um tanto inusitada do MasterChef Brasil nesta terça-feira (25). O participante se perdeu no tempo e não conseguiu entregar o segundo prato na prova eliminatória e, mesmo sem ter o pior desempenho da noite, acabou deixando o reality.

Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça concordaram que os piores resultados eram de Fabrizio Barata, Michele Crispim e Taíse Spolti, mas também que seria injusto não eliminar Chang, já que ele não fez o básico, que é completar a prova.

“O lámen tem uma sequência para ser montado, e eu quis respeitar essa sequência. Então eu fiz um por um e pronto: dancei. Eu fiquei perdido (…) E me sinto com muita vergonha de não entregar os dois pratos, me sinto impotente”, disse ele após a eliminação.

Ele também se manifestou no Twitter.

Seria injusto eu ter ficado, fui o único que não entregou dois pratos… bem ou mal, ou muito mal, todos entregaram #MasterChefBR — Abel Chang (@MChefAbel) 26 de abril de 2017

Na web, ninguém conseguiu acreditar que aquilo de fato tinha acontecido e todo mundo ficou um pouco triste por Abel, que, para muitos, era um dos concorrentes mais talentosos da edição.

morto com plot twist sendo o abel eliminado. #MasterChefBR — Gui (@Aguinaldinho) 26 de abril de 2017

Abel é aquela pessoa que vai bem na prova e preenche o gabarito errado #MasterChefBR — matheus paes (@Matheus_paess) 26 de abril de 2017

Nossa, chateado pelo o Abel #masterchefbr — Wendel Marques (@wendel_cql) 26 de abril de 2017

As regras são as regras e o programa tem que durar até 1 da manhã, por isso, Abel, você está eliminado só agora.#MasterChefBR — Léo Mendes (@ikari_leo) 26 de abril de 2017

Abel merece voltar na repescagem, sério #MasterChefBR — kevin (@hydTribbiani) 26 de abril de 2017

VOCÊS FORAM OS PIORES, mas quem vai sair é o Abel #MasterChefBR pic.twitter.com/Cvpec49Mfk — Embuste Trouxa (@andresinkos) 26 de abril de 2017

esse prato do Abel tá mais bagunçado que a minha vida #MasterChefBR — julia (@juulhao_) 26 de abril de 2017

