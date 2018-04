Vovó de 97 anos dá exemplo de saúde ao levantar peso três dias por semana

(Foto: Bob Daxon/ reprodução vídeo)

Leia maisBriga de bêbados no metrô quase acaba em tragédiaMulher é flagrada dando à luz dentro do mar e rende fotos …

Quem vê a vovó Edith Traina, de 97 anos, sentadinha na poltrona de sua casa, fazendo tricô, não imagina que ela faz levantamento de peso três vezes por semana. E manda super bem.

Moradora da Flórida, EUA, Edith é tão conhecida nas academias locais que até ganhou uma competição com o seu nome, a Edith Traina Inspirational Open, para idosos e adolescentes a partir de 13 anos de idade.

Segundo o site BayNews 9, a vovó trabalhou até os 90 anos e quando começou a frequentar academias não era muito animada, até que resolveu pegar firme no batente. “Eu tenho uma amiga, Carmen, que me arrastava para a academia no começo. Ela ia gritando comigo no caminho (risos)”, diz Edith.

“Hoje, quando levanto uma barra de peso, como essa que estou levantando agora, ouço palavras como: ‘Ó meu Deus, eu estou conseguindo fazer isso!’”, conta ela, que participa de seis competições anuais para idosos e possui duas medalhas de ouro na categoria de 95 a 99 anos.

Confira a sua performance:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Idosos que fogem do estereótipo da velhice

Créditos: Divulgação

Mais galerias

15 momentos marcantes de Lula

Marielle Franco em notícias do mundo

Homem de 257 kg decide mudar a vida após incêndio

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

15 momentos marcantes de Lula

Marielle Franco em notícias do mundo

Homem de 257 kg decide mudar a vida após incêndio

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-907908’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL