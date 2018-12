Voos continuam atrasados no Aeroporto Internacional de Guarulhos

O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, continua com voos atrasados nesta manhã, segundo boletim da concessionária GRU Airport. De meia noite até as 10h de hoje (17), o número de atrasos chegou a 32 dos 268 embarques e desembarques previstos para o período. Das 143 chegadas, 17 atrasaram, enquanto 15 das 125 partidas não saíram no horário marcado nos bilhetes.

Segundo informações da GRU Airport, o aeroporto opera normalmente e a situação está sendo regularizada. O terminal, no entanto, enfrenta atrasos desde quinta-feira devido às fortes chuvas que atingiram São Paulo e obrigaram o aeroporto a interromper o serviço. Com isso foi gerado um efeito cascata, ocasionando atrasos em todos os voos de todas as companhias.

Fonte: Agência Brasil