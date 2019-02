Um avião da empresa aérea alemã Lufthansa que decolou do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro às 20h19 de ontem (21) com destino a Frankfurt teve que retornar ao aeroporto às 22h22.

Segundo a assessoria de imprensa da concessionária RioGaleão, que administra o aeroporto, o voo DLH501 retornou para receber manutenção.

“É importante ressaltar que não foi um pouso de emergência, mas sim um pouso normal”, diz a concessionária.

Fonte: Agência Brasil