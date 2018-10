Voo mais longo do mundo decolou hoje rumo à Nova York

O voo comercial mais longo do mundo decolou, nesta quinta-feira (11). A aeronave saiu de Singapura e vai percorrer 15 mil km até posar em Nova York depois de 19 horas de viagem sem escalas.

Leia maisEstudante se casa com ela mesma por não aguentar mais família …Homem descobre traição da mulher pelo Google Maps

O voo é da companhia aérea Singapore Airlines (SIA). Ele já existiu, mas havia sido suspenso há cinco anos. A aeronave tem capacidade para 161 passageiros endinheirados, já que o serviço não tem classe econômica, apenas as classes executivas e econômica premium.

Além deste voo, outras duas rotas também são famosas por suas longas horas de duração. A companhia Qantas voa de Perth, na Austrália, até Londres, na Inglaterra, em 17 horas diretas. E a Qatar oferece o trecho Aucklad, na Nova Zelândia, até Doha, no Qatar, por 17,5 horas.

Fonte: Vírgula UOL