Vogue italiana louva Biel e depois tira a matéria do ar

Leia maisDuda Castro relata agressões de Biel e interesse do cantor pelo …

Olha, pegou bem mal pra Vogue italiana, viu? A revista publicou em seu website uma matéria super elogiosa ao Biel, o pop star made in Brazil, segundo eles. Chegaram a dizer que o cara era o Justin Bieber brasileiro.

Só que no segundo em que Biel postou em seu Instagram um vídeo sobre a reportagem, o público brasileiro caiu matando, né? Não dá pra esquecer: Biel já tem em sua conta um monte de denúncias de assédio sexual e, além disso, está sendo acusado por sua ex-namorada, Duda Castro, de agressão:

A repercussão pelo menos deu resultado. A publicação tirou a matéria do ar. Entretanto, não houve nenhuma explicação ou nota sobre o assunto.

Fonte: Vírgula UOL