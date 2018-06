‘Você que se permitiu ser a outra’, diz Jojo sobre prints para acabar com namoro dos outros

(Foto: divulgação) Jojo Todynho

Jojo Todynho acordou com tudo nesta terça, 12, Dia dos Namorados. Pelo Instagram, a funkeira postou um vídeo cantando Romance com Safadeza de Wesley Safadão e foi logo dando o recado: “Vamos parar com a palhaçada de ficar postando que com um print acaba com o relacionamento dos outros”.

A dona do hit Que Tiro foi Esse continua: “Tu não tem vergonha, não? Amor, você que se permitiu ser o lanchinho da madrugada. Você que se permitiu ser a outra. Para que tá feio! Tá passando vergonha…Vamos ter dignidade, mulherada, porque amanhã a porrada tá comendo de novo”.

Na legenda, Jojo escreveu: “Feliz Dia dos Namorados! Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro”. Confira abaixo:

Feliz dia dos namorados! Tem amor que é pirata, tem amor que é tesouro…

Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho) em 12 de Jun, 2018 às 3:53 PDT

Fonte: Vírgula UOL