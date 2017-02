Você lembra da menininha de ‘Titanic’? Vem ver como ela está atualmente!

Romance épico de James Cameron, Titanic complete 20 anos este ano e você já está liberado para se sentir completamente velho, tá bom?

Bom, talvez você se lembre que Rose (Kate Winslet) não foi a única “mulher” da vida de Jack (Leonardo DiCaprio). Uma outra jovem – bem jovem! – também teve muita importância para o rapaz: a fofa Cora Cartmell.

Ela até dançou com Jack no baile da terceira classe, que parecia muito mais divertido do que qualquer coisa que estava acontecendo naquele navio. Bom, de qualquer jeito, você também deve lembrar que a dança dela foi interrompida pela presença de Rose.

Neste momento, Jack fala para ela: “you’re still my best girl, Cora”, algo como “você ainda é minha garota, Cora!”, traduzindo para o português.

Cora foi interpretada por Alexandrea Owens. E onde ela está agora? Como ela se parece? Bom, segundo o jornal The Mirror, ela ainda está na área de cinema e TV! Recentemente, ela terminou a faculdade na California State University e se especializou em escrita. “Eu estou escrevendo esquetes de comédia e começarei a produzir muito em breve. Ah, também estou no processo de escrever um romance”, contou.

Alexandrea afirma que gosta muito quando as pessoas a reconhecem pelo papel no Titanic e repete para ela a fala de Jack.”Uma vez eu fui em um bar com amigos e uma moça me reconheceu. Ela chegou e disse: ‘tenho uma pergunta muito estranha para te fazer’. Sim! Ela me questionou se eu estava no elenco de Titanic. ‘Eu ia chegar em você e apenas dizer: ‘você ainda é a minha melhor garota, Cora’, mas não queria que você entendesse errado e eu me sentisse como uma idiota’. Eu realmente esperava que ela tivesse feito isso. Eu ia amar”, relembrou.

Fonte: virgula.uol.com.br