‘Você está louca, querida’, diz Netflix a Flávio Bolsonaro no Twitter

Netflix responde filho de Bolsonaro

O deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) especulou pelo Twitter, nesta terça (27), que a Netflix “poderia estar interessado em fazer uma série sobre Bolsonaro”. Ele fazia menção à série O Mecanismo, que vem sendo critica por movimentos de esquerda por distorcer fatos.

“Se a esquerda está apavorada com a série Mecanismo, imagina se eles soubessem que a NetflixBrasil poderia estar interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro”, escreveu o deputado, às 7h20.

Horas depois, a conta oficial da Netflix rebateu: “Você está louca, querida”. A resposta viralizou, não apenas no Twitter, mas como em outras redes sociais.

Documentários musicais na Netflix

Supersonic

O doc relembra a carreira do Oasis entre 1994 e 1996, época da ascensão supersônica da banda dos briguentos irmãos Gallaghers. Como dizia a imprensa, eles eram os ‘Sex Beatles (mistura de Beatles com Sex Pistols) e por isso a Inglaterra e o mundo se ajoelharam diante deles.

Montage of Heck

Doc sobre a vida de Kurt Cobain, líder do Nirvana, contada através de materiais inéditos como canções, filmes caseiros, obras de arte, fotos e songbooks. Emocionante!

Janis Joplin: Little Girl Blue

Janis, a garota branca com voz feroz e alma soul invadiu a cena musical dominada pelos homens e criou um lugar para as mulheres no mundo do rock. Por isso que esse doc é maravilhoso!

Can’t Stand Losing You: Surviving The Police

Documentário que retrata a viagem musical de Andy Summers desde seu início de carreira até a criação do grupo The Police.

Keith Richards: Under the Influence

O quão incrível pode ser um documentário sobre a jornada de Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones e um dos maiores compositores e loucões do rock? Está na Netflix!

Joe Cocker: Mad Dog With Soul

Cocker morreu em 2014, mas deixou sua voz forte e legado para sempre no rock n’soul. O cantor foi um dos maiores interpretes do seu tempo, sendo reconhecido até por Ray Charles como um ‘Deus’ em sua melhor imitação. Vale a pena!

Big Star: Nothing Can Hurt Me

Você nunca ouviu falar de Big Star? Então corre ver o documentário dessa banda que, apesar de ter sido um fracasso comercial, exerceu grande influência sobre grupos de renome, como o REM, por exemplo.

Danny Says

Danny Fields não é um músico, mas um jornalista musical que teve desempenho fundamental no rock de Nova York, tendo trabalhado para Lou Reed, Nico, Stooges. MC5, The Doors, Iggy Pop e outros. Os Ramones o homenagearam na música ‘Danny Says’, do álbum ‘End of The Century’.

Cauby: Começaria Tudo Outra Vez

Considerado o maior cantor do Brasil por grandes nomes nacionais, como Elis Regina e Agnaldo Rayol, Cauby Peixoto é relembrado neste documentário que conta a história desse ícone da bossa nova e rock n’ roll brasuca.

Mamonas Pra Sempre

O doc não é novo, é de 2011, mas é sempre bom relembrar o grupo de Dinho, que levou o humor e a diversão para a música de massa. O longa inclui material inédito, como gravações feitas pela própria banda, cenas de bastidores e do início da carreira.

