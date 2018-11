Voadora é considerada pior entrada da história do futebol

‘Voadora’ é considerada pior entrada da história

Leia mais’Fake gol’ que daria título ao Palmeiras engana até FelipãoMulher traída mata o namorado, pica a carne e serve em jantar …

Uma voadora dada durante uma partida entre Deportivo Argentino e Atlético Ticino, equipes da região argentina de Córboba, está sendo tratada como motivo de vergonha para a imprensa argentina.

A entrada de um defensor do Deportivo está sendo considerada a mais “criminosa” de todos os tempos. Com os dois pés no ar, o agressor atinge o adversário no tronco.

A agressão ocorreu no jogo de aspirantes de uma liga semi-profissional. Mas as cenas de violência continuaram no jogo das equipes principais.

A partida foi interrompida no segundo tempo depois de agressões de jogadores do time local contra os árbitros, após uma expulsão.

Um dos árbitros assistentes sofreu cortes no nariz e na boca e teve uma hemorragia forte.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Voadora criminosa na Argentina

Voadora criminosa na Argentina

Créditos: Reprodução

Voadora criminosa na Argentina

Voadora criminosa na Argentina

Créditos: Reprodução

Voadora criminosa na Argentina

Voadora criminosa na Argentina

Créditos: Reprodução

Voadora criminosa na Argentina

Voadora criminosa na Argentina

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Lontras fazem ‘photobomb’ em pedido de casamento

‘Fake gol’ que daria título ao Palmeiras engana até Felipão

Missionário dos EUA é morto a flechadas por tribo isolada

Mais galerias

Lontras fazem ‘photobomb’ em pedido de casamento

‘Fake gol’ que daria título ao Palmeiras engana até Felipão

Missionário dos EUA é morto a flechadas por tribo isolada

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1297316’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL