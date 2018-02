Viviane Araújo e Sabrina Sato são mais comentadas no Twitter

Montagem,/Reprodução/Instagram Viviane Araújo e Sabrina Sato

Entre os destaques que desfilaram entre a noite de sexta-feira (9) e o início desta manhã (11) no Carnaval 2018 de São Paulo, realizado no Sambódromo do Anhembi, as mais comentadas no Twitter são Viviane Araújo (@Araujovivianne) e Sabrina Sato (@SabrinaSato).

Durante o primeiro desfile – de sexta-feira à sábado de manhã (10) – a mais comentada foi Viviane Araújo, seguida de Sheila Mello, a dupla Maiara e Maraisa (@MaiaraeMaraisa), Daniela Albuquerque (@daniredetv) e Ellen Roche. Na folia de sábado à noite, que se estendeu até domingo de manhã, Sabrina Sato, Juju Salimeni (@JujuSalimeni), Alcione (@alcione_marrom), Lívia Andrade e Ana Paula Minerato (@APMinerato) figuraram entre os destaques das escolas mais comentados no Twitter.

A escola Independente Tricolor estreou no grupo especial e foi a primeira a desfilar na noite de sexta-feira (9). Além disso, também foi protagonista do momento mais comentado no Twitter dos dois dias de desfile da cidade, às 23h16, quando o carro da comissão de frente quebrou e teve que ser rebocado. O segundo momento mais comentado dos desfiles paulistanos no Twitter foi sábado (10), às 23h37, em que foliões torceram pela X-9 Paulistana, que terminou o desfile a tempo e sem problemas. E o terceiro pico de conversas foi na madrugada de sábado, às 0h24, quando os usuários comentaram sobre entrevista de Mart’nália (@Martnalia) durante o desfile da Unidos do Peruche, que homenageou Martinho da Vila. A repórter se confundiu e perguntou como a cantora se sentia ao homenagear um amigo – Martinho da Vila é pai de Mart’nália.

Musas que gostaríamos de ver além do Carnaval

1 de 43

Viviane Araújo

Créditos: Reprodução/Instagram

Fernanda Lacerda

Créditos: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa

Créditos: Reprodução/Instagram

Cacau Colucci

Créditos: Reprodução/Instagram

Wendy Tavares

Créditos: Reprodução/Instagram

Tânia Oliveira

Créditos: Reprodução/Instagram

Thaís Bianca

Créditos: Reprodução/Instagram

Cacau Colucci

Créditos: Reprodução/Instagram

Thaís Bianca

Créditos: Reprodução/Instagram

Fernanda Lacerda

Créditos: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo

Créditos: Reprodução/Instagram

Tânia Oliveira

Créditos: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa

Créditos: Reprodução/Instagram

Cacau Colucci

Créditos: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo

Créditos: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo

Créditos: Reprodução/Instagram

Cacau Colucci

Créditos: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa – União da Ilha

Créditos: Reprodução/Divulgação

Thor e Gracyanne

Thor e Gracyanne

Créditos: Reprodução/Instagram

Gracyanne nina cachorrinhos

Gracyanne nina cachorrinhos

Créditos: Reprodução/Instagram

Cachorro da raça pitbull de Gracyanne Barbosa vira celebridade

Cachorro da raça pitbull de Gracyanne Barbosa vira celebridade

Créditos: Reprodução/Instagram

Cachorro da raça pitbull de Gracyanne Barbosa vira celebridade

Cachorro da raça pitbull de Gracyanne Barbosa vira celebridade

Créditos: Reprodução/Instagram

Cachorro da raça pitbull de Gracyanne Barbosa vira celebridade

Cachorro da raça pitbull de Gracyanne Barbosa vira celebridade

Créditos: Reprodução/Instagram

Cachorro da raça pitbull de Gracyanne Barbosa vira celebridade

Cachorro da raça pitbull de Gracyanne Barbosa vira celebridade

Créditos: Reprodução/Instagram

Belo e Gracyanne

Reis do universo maromba

Créditos: Instagram/Reprodução

Gracyanne Barbosa

Créditos: Reprodução / Instagram

Gracyanne Barbosa

Créditos: Carla Manso

Belo e Gracyanne

Créditos: Ale Siedschlag

Belo e Gracyanne

Créditos: agnews

Belo e Gracyanne

Créditos: Ag News

Gracyanne Barbosa e Belo

Créditos: divulgacao

Gracyanne Barbosa nua na "Sexy"

Créditos: divulgacao

Gracyanne Barbosa eleva a temperatura nas areias do Rio

Créditos: Marcos Ferreira / Photo Rio News

Gracyanne Barbosa vira um "Pássaro Negro" na Unidos da Tijuca, no Rio

Créditos: Thyago Andrade / Photo Rio News

Gracyanne Barbosa

Créditos: divulgacao

Gracyanne Barbosa em ensaio técnico da Vila Isabel na Sapucaí

Créditos: Gui Moraes

Gracyanne Barbosa

Créditos: Reprodução / Instagram

Casamento de Gracyanne Barbosa e Belo

Créditos: Raphael Mesquita e Thyago Andrade/ Photo Rio News

Gracyanne Barbosa

Créditos: Divulgação / Mauro Samagaio

Gracyanne Barbosa

Créditos:

Agnaldo Timostro e Negona Reipert no casório de Belo e Gracyanne

Créditos:

Gracyanne Barbosa

Créditos: reproducao

Belo e Gracyanne

Créditos: agnews

Fonte: Vírgula UOL