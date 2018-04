Viviane Araújo cobre tatuagem em homenagem ao ex-noivo Radamés

Viviane Araújo

Viviane Araújo decidiu apagar a tatuagem que fez em homenagem ao ex-noivo, Radamés, e mostrou o momento no Instagram para os fãs.



“Cobrindo a tatuagem antiga com ele que é top @yurgantattoo! Obrigado, amigo! Ficou muito show! #tatuagem #tatoo #flecha #sigaemfrente”, escreveu na legenda.

Esta não é a primeira vez que Viviane tatua o nome de um namorado. Ela também fez isso quando namorava Belo e, depois da separação, apagou.

A atriz já está de namorado novo, o empresário Klaus Barros, de 30 anos.

Fonte: Vírgula UOL