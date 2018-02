Viúva de Chester Bennington sobre o cantor: ‘Ele já havia tentado se matar antes’

(Foto: Steve Marcus) Chester Bennington e Talinda

Talinda Bennington, viúva de Chester Bennington, falou recentemente sobre o suicídio de seu marido e vocalista do Linkin Park. Ao site Alternative Press, ela fez algumas revelações: “Meu marido já havia tentado se matar antes, mas eu pensei comigo mesma: ‘Ele estava bêbado, ele estava isso ou aquilo’. Então, antes dele falecer eu fui inocente e pensei que estávamos bem”.

Talinda também conta que Chester estava sóbrio há quase seis meses e quando se matou encontraram duas garrafas de cerveja em seu quarto. “Eu sabia que ele havia sofrido uma recaída, mas também sabia que ele não estava bêbado. Imediatamente eu soube que sua recaída trouxe vergonha e que essa vergonha trouxe uma vida cheia de pensamentos não saudáveis”, disse.

Meses antes de Chester morrer, um grande amigo deles, o cantor Chris Cornell havia se suicidado, e justamente por isso Talinda pensou que o mesmo nunca aconteceria em sua família: “Chester estava vendo o sofrimento de Vicky [esposa de Cornell] e suas crianças passando por tudo aquilo. Somos padrinhos das crianças. Pensei: ‘Isso nunca irá acontecer comigo’”.

Ela ainda relembrou a última vez que o viu em vida: “Ele estava animado para sair em turnê e divulgar o novo álbum, ‘One More Light’. Então, ele me deu um beijo e um nas crianças e saiu. E eu nunca mais o vi novamente”.

Tudo isso ainda é muito triste. Saudade, Chester!

Fonte: Vírgula UOL