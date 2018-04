Viúva de Champignon sobre suicídio: “Não imaginava que ele seria capaz”

Claudia e Champignon

Cláudia Bossle, viúva do músico Champignon, falou sobre o suicídio do músico do Charlie Brown Jr., durante participação no Programa do Bial na última quinta-feira (26). O baixista deu um tiro na cabeça no escritório de sua casa em setembro de 2013.

“Não imaginava que ele seria capaz desse ato. Nós falávamos sobre isso. Ele falava que era o pior tipo de morte”, contou. “Ele demonstrou irritabilidade, tristeza, mas não notei um ‘pedido de socorro. O que encontrei depois, mexendo nos cadernos de música dele, vi que ele escrevia que vivia num pesadelo sem fim”, completou.

Claudia no Programa do Bial

Claudia afirma que o marido mudou de comportamento após a morte de Chorão, vítima de overdose seis meses antes da morte de Champignon.

Fonte: Vírgula UOL