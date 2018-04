‘Vitrines de sexo’ vazias: os bastidores da prostituição em Amsterdam

Das cerca de 300 “salas de sexo” no bairro Red Light, em Amsterdam, metade está sem funcionar

Flores, canais de água espalhados pelas cidades e arte estão entre os motivos para a Holanda ser um dos países mais visitados do mundo. Em 2017, mais de 17 milhões de turistas passaram pela terra dos moinhos de vento. Mas o país da liberdade e igualdade tem outro atrativo que provoca curiosidade e excitação: o cenário underground do Red Light District. Os becos da parte antiga de Amsterdam exalam sexo em lojas eróticas, casas de shows e nas famosas vitrines iluminadas com luzes vermelhas. No país, a prostituição é legalizada desde 2000.

Leia maisCarnaval na Holanda tem fantasias bizarras e música eletrônicaSpace cake e Mary Jane: por dentro dos coffeeshops de Amsterdam‘Outro mundo’ da Holanda é eleita capital da cultura da …

Quem visita hoje a região, porém, encontra parte das vitrines disponíveis para alugar. Das mais de 300 salas no bairro Red Light, apenas 150 estão ativas, segundo a coordenadora da PROUD Ana Paula Lima, uma organização que oferece suporte às profissionais do sexo no país. Mesmo aos finais de semana, cada vez menos profissionais passam a noite dançando em frente à porta de vidro para atrair clientes. “O mercado se modernizou e a maioria das trabalhadoras do sexo está atuando virtualmente, em seus próprios locais”, contou Ana Paula.

Linda* é parte desse grupo. Ela atua há 10 anos no mercado do sexo. “Trabalhar nas vitrines é mais seguro, mas você fica mais exposta. Com a chegada da internet preferi abandonar as vitrines”, contou. É certo que trabalhar com sexo em lugares privados deixa as profissionais mais vulneráveis à violência, segundo explicou a escort. Mas a profissão trouxe – e traz – bons frutos à vida de Linda. Ela conseguiu concluir os estudos em uma universidade renomada na Europa, comprou uma casa própria e vive de forma independente no país. “Trabalho meio período em uma multinacional e nos momentos livres como escort”, contou.

Assim como parte considerável das garotas de programa na Holanda, Linda é imigrante. “Escolhi a Holanda por ser um país menos conservador e ter menos influência religiosa. “No meu país, a prostituição não é legalizada, é um tabu”, disse ela. Na Holanda, embora ainda exista preconceito, a vida de uma garota de programa é “normal” e “se pode ganhar muito bem” com a profissão, de acordo com Linda.

“Profissionais do sexo aqui pagam taxas como qualquer outro trabalhador”, explicou Ana Paula. A organização PROUD oferece suporte jurídico, legal e presta consultoria para pessoas que estejam começando no mercado do sexo. “Temos um grupo de apoio específico que vai até os profissionais colher informações para podermos melhorar nosso trabalho”, disse ela. A organização também atua em conjunto com a polícia holandesa na proteção das garotas de programa contra violência.

*Linda é um nome fictício usado para proteger a identidade da entrevistada.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Hippies em Amsterdam

A ideia dos coffeeshops surgiu nos anos 1970 com o movimento hippie. Eram “casas de chá” onde artistas e hippies se reuniam para trocar ideias

Créditos: Divulgação

Heroína

Nos anos 1970, a chegada de drogas mais pesadas fez o governo da Holanda ser mais tolerante ao uso da maconha

Créditos: Divulgação

Mellow Yellow

Esse foi o primeiro coffeeshop de Amsterdam

Créditos: Divulgação

Distrito Red Light

O bairro concentra a maior parte dos coffeeshops do país

Créditos: Divulgação

Bulldog Coffeeshop

É o coffeeshop mais popular e o mais antigo que continua em funcionamento

Era delegacia

O prédio onde o Bulldog foi criado costumava ser uma delegacia de polícia

Créditos: Divulgação

Bulldog coffeeshop

Maiores de 18 anos são bem-vindos a visitar o local e a consumir diversos tipos de cannabis

Créditos: Divulgação

Space Cake

Um dos produtos populares dos coffeeshops é o Space Cake, bolo feito com cannabis

Créditos: Divulgação

Coffeeshop menu

Os estabelecimentos oferecem, além dos produtos com cannabis, snacks, bebidas quentes, sucos e refrigerante

Créditos: Divulgação

Não é permitido fumar na rua

Na Holanda, é ilegal carregar mais de cinco gramas de maconha ou hash, fumar maconha na rua e plantar cannabis em casa

Créditos: Divulgação

Hippies em Amsterdam

A ideia dos coffeeshops surgiu nos anos 1970 com o movimento hippie. Eram “casas de chá” onde artistas e hippies se reuniam para trocar ideias

Créditos: Divulgação

Heroína

Nos anos 1970, a chegada de drogas mais pesadas fez o governo da Holanda ser mais tolerante ao uso da maconha

Créditos: Divulgação

Mellow Yellow

Esse foi o primeiro coffeeshop de Amsterdam

Créditos: Divulgação

Distrito Red Light

O bairro concentra a maior parte dos coffeeshops do país

Créditos: Divulgação

Bulldog Coffeeshop

É o coffeeshop mais popular e o mais antigo que continua em funcionamento

Era delegacia

O prédio onde o Bulldog foi criado costumava ser uma delegacia de polícia

Créditos: Divulgação

Bulldog coffeeshop

Maiores de 18 anos são bem-vindos a visitar o local e a consumir diversos tipos de cannabis

Créditos: Divulgação

Space Cake

Um dos produtos populares dos coffeeshops é o Space Cake, bolo feito com cannabis

Créditos: Divulgação

Coffeeshop menu

Os estabelecimentos oferecem, além dos produtos com cannabis, snacks, bebidas quentes, sucos e refrigerante

Créditos: Divulgação

Não é permitido fumar na rua

Na Holanda, é ilegal carregar mais de cinco gramas de maconha ou hash, fumar maconha na rua e plantar cannabis em casa

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Velozes e Furiosos, Universal Orlando

5 costumes russos que você não conhecia

7 praias para visitar em Floripa

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Velozes e Furiosos, Universal Orlando

5 costumes russos que você não conhecia

7 praias para visitar em Floripa

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1268518’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL