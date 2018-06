Vitória do Japão é primeira de asiáticos sobre sul-americanos em copas

O Japão conseguiu a primeira vitória de uma seleção da AFC (Confederação Asiática de Futebol) sobre uma seleção da Conmebol (Confederação Sul-americana de Futebol) em copas do mundo ao derrotar a Colômbia nesta terça-feira (19), pelo Grupo H da Copa da Rússia.

Até então, em 18 jogos, foram 3 empates e 15 vitórias dos sul-americanos sobre os asiáticos da AFC, incluindo a Austrália, que se filiou em 2006 à federação por falta de competitividade das seleções de futebol da Oceania.

Jogo anterior

Coincidentemente, a última partida entre as duas seleções que se confrontaram hoje tinha sido no Brasil, em 2014, com vitória da Colômbia sobre o Japão por 4×1.

O primeiro jogo entre sul-americanos contra asiáticos, incluindo a Austrália, foi em 1966, na Inglaterra, quando Chile e Coréia do Norte empataram por 1×1.

Confira todos os confrontos ente Conmebol e AFC em todas as Copas do Mundo.

Fonte: Agência Brasil