Vitória do Brasil e show de Zé Neto e Cristiano transformam segunda em festa

A vitória de 2 a 0 do Brasil em cima do México foi um motivo a mais para os paulistanos transformarem a segunda-feira, 2, em uma mega festa no Torcida Brasil, evento que está rolando na Expo Barra Funda, em São Paulo, durante a Copa do Mundo.

Era 9h30 quando o bloco carnavalesco Casa Comigo subiu ao palco para animar os torcedores que chegavam timidamente ao local. Não demorou muito para que o espaço enchesse e as pessoas vestidas (e pintadas) de verde e amarelo caíssem na folia. Foi um esquenta perfeito.

Após o jogo, e com a Seleção Brasileira rumo às quartas de final, o ânimo elevou ainda mais e a festança continuou com o DJ João Rodrigo, que fez a galera requebrar ao som de Anitta, Pabllo Vittar, Simone e Simaria, Wesley Safadão, Major Lazer, Iza, Ed Sheeran, Maroon 5 e muitos outros hits.

Às 15h, com meia hora de atraso, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano fez a alegria dos fãs com uma apresentação super produzida. Acompanhados de uma banda competente, os rapazes de São José do Rio Preto fizeram todos cantarem em coro as canções Largado às Traças, Bebida na Ferida, Moça do Espelho, A Gente Continua, entre outras.

Para finalizar, o grupo Samba do Sol fez todos mostrarem o quanto têm de samba no pé, e a galera se jogou mesmo. Quem diria que uma segunda-feira iria ser tão animada assim? Vai, Brasil!

Durante a Copa, o Torcida Brasil será realizado com três eventos em São Paulo, no Expo Barra Funda (oitavas, quartas e semi) e um evento em Brasília, no CCBB (final). Os ingressos estão à venda pelo site www.ingressocerto.com.

Torcida Brasil é patrocinado pelos cartões Ourocard Visa.

Fonte: Vírgula UOL