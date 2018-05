Vítimas do incêndio em São Paulo começam a receber auxílio-moradia

As 116 famílias já cadastradas pela Prefeitura de São Paulo, vítimas do incêndio do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, já podem receber o pagamento do auxílio-moradia, informou o município. O pagamento está sendo feito pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), do governo do estado, desde as 14h de hoje (8).

As famílias cadastradas foram chamadas para comparecer ao posto de atendimento da CDHU para assinatura do termo de adesão e saque do benefício.

As 94 famílias dos imóveis interditados no entorno do desabamento também foram cadastradas pela prefeitura e, nos próximos dias, devem assinar com a CDHU o termo de adesão ao auxílio para receber o benefício.

Tanto as famílias que moravam no edifício que desabou quanto aquelas que tiveram os imóveis interditados receberão auxílio-moradia de R$ 1.200 no primeiro mês e de R$ 400 a partir do segundo, pelo período máximo de 12 meses, ou até a liberação do imóvel. Aqueles que tiveram os imóveis interditados e não foram cadastradas, devem procurar a Central de Habitação, na avenida São João, 299, das 9h às 16h.

Fonte: Agência Brasil