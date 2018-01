Visto eletrônico pode aumentar em 25% número de turistas japoneses no Brasil

O visto eletrônico para turistas japoneses que desejam visitar o Brasil começa a valer nesta quinta-feira (11) e deve aumentar em 25% o número de visitantes no Brasil. De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), as medidas de facilitação de viagens podem atrair 20 mil turistas japoneses.

O Japão é o segundo beneficiado com a iniciativa, que faz parte de um conjunto de ações do programa Brasil + Turismo, coordenado pelo Ministério do Turismo. De acordo com levantamento do MTur, em 2016, o Brasil recebeu 79,7 mil turistas japoneses que injetaram US$ 81,3 milhões na economia nacional.

De acordo com pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, metade dos japoneses desembarcaram no país em razão de negócios, eventos e convenções. Pela projeção da OMT, com o novo visto, os números podem saltar para 100 mil viajantes e US$ 101,6 milhões em receita ao ano.

Com o visto eletrônico, todo o período de solicitação, pagamento de taxas, análise, concessão e emissão de visto terá duração de até 72 horas contra os 40 dias necessários até então. A solicitação do visto eletrônico é válida apenas para turismo de lazer ou negócios.

*estagiária sob a supervisão da editora Amanda Cieglinski

Fonte: Agência Brasil