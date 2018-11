Visitantes ferem crocodilo de uma tonelada em zoológico

Leia maisMulher captura aranha gigante para protegê-la de humanosVice tenta arrancar faixa da Miss Bumbum: ‘Bunda de plástico’

Visitantes de um zoológico na China atiraram pedras de um crocodilo de uma tonelada até sangrar apenas para ver se era real ou não

O crocodilo macho de 37 anos chamado Xiao He – considerado o maior da Ásia – agora está sendo tratado de feridas na cabeça e no pé.

O animal de 1.250 kg, medindo 5,8 metros, vive no Zoológico da Vida Selvagem China-África, em Xiamen, uma cidade costeira na província de Fujian, leste da China.

De acordo com a equipe do zoológico, um grupo de turistas que visitava seu recinto começou a atirar pedras de diferentes tamanhos no réptil para provar que estava vivo.

Eles pararam quando uma das maiores pedras bateu em sua cabeça e tirou sangue. Funcionários chamaram a polícia para investigar.

Acredita-se que as autoridades locais estejam procurando os culpados, mas o zoológico admitiu que não tem um sistema abrangente de câmera de seguranças, o que torna a tarefa da polícia muito mais difícil.

Os turistas podem pagar por fotos com o crocodilo. Xiao He consome 25 quilos de comida todos os dias.

A ONG PETA (Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais) emitiu um comunicado por meio de seu escritório na Ásia: “Se você passasse por ele em estado selvagem, você o trataria da mesma maneira?

“Os animais selvagens pertencem à natureza, mas nós os usamos como adereços de fotos para nosso entretenimento.

“Pedimos ao zoológico para liberar Xiao He em um ambiente que corresponda às suas necessidades naturais, longe das provocações e danos dos turistas”.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Créditos: Reprodução

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Créditos: Reprodução

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Créditos: Reprodução

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Créditos: Reprodução

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Créditos: Reprodução

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Créditos: Reprodução

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Créditos: Reprodução

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Créditos: Reprodução

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Créditos: Reprodução

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Crocodilo é apedrejado e fica ferido

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Vice tenta arrancar faixa da Miss Bumbum 2018

Mulher resgata aranha e a protege de humanos

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Mais galerias

Vice tenta arrancar faixa da Miss Bumbum 2018

Mulher resgata aranha e a protege de humanos

‘Torcedores’ responderão na Justiça por dançar sobre ambulância

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1296285’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL